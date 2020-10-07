Якутск, , 04:11 — REGNUM Якутия представит на Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи десятки проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Свои идеи и проекты для участия в форуме инициаторы представили главе Якутии Айсену Николаеву.

Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» пройдёт в Сочи 11−12 ноября. Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Отметим, Якутия успешно участвует во многих программах и проектах АСИ. На предстоящий форум поступило 124 заявки от инициативных жителей республики.

«Все заявки направлены на благо людей. Уверен, что участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» станет стимулом для дальнейшего продвижения идей и проектов. Очень важно, что проекты призваны отвечать новым требованиям времени, которые сегодня стоят перед обществом. В будущем они могут быть успешно тиражированы не только на территории нашей республики, но и Дальнем Востоке и в стране», — сказал Айсен Николаев.

По словам руководителя представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольги Куриловой, Якутия является регионом номер один по участию во многих проектах АСИ.

«Инициативными жителями региона для участия в форуме представлены очень интересные проекты как в сфере IT-технологий, цифровизации, так и в социальной сфере, молодёжной политики и спорта. Эти проекты поддержаны экспертами АСИ и включены в ТОП-1000 лучших проектов, и я уверена, что по итогам форума ряд проектов из Якутии смогут также войти в ТОП-100»,— сказала Курилова.

На данный момент отобрано уже десять идей для участия в форуме: «Школьный бизнес-марафон», проект по созданию единого пространства для предоставления семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья качественных государственных услуг, проект по продвижению любительского спортивного туризма и созданию сети спортивных мероприятий в регионах и городах России по трейлраннингу, проект по созданию киноплатформы — облачного сервиса с единой базой кинофильмов и авторских прав кинопроизводителей и другие.

«Все проекты замечательные, потому что они человеко-ориентированные. Правительство и профильные министерства Якутии уже с октября взяли курс на реализацию ряда проектов. Я желаю всем участникам достойно представить республику на Всероссийском форуме в Сочи, чтобы ваши идеи и проекты получили возможность быть тиражированными на территории всей страны»,— сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени» проходит во всех субъектах РФ с 1 по 23 октября.

48 проектов подано от Камчатского края.