Тегеран, , 08:49 — REGNUM 6 октября в Иране на острове Киш стартовала 22-я Международная выставка стали, получившая название «Ежегодный стальной симпозиум» с участием 254 отечественных и зарубежных компаний. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Председатель совета директоров и исполнительный директор организации свободной зоны Киш (KFZO) Голамхоссейн Мозаффари первым выступал на церемонии инаугурации, указав на распространение коронавирусной инфекции в стране и отметив:

«Несмотря на жесткие условия, вызванные вспышкой коронавируса, а также особое внимание ответственных должностных лиц к соблюдению протоколов здравоохранения, социальному дистанцированию, эта выставка была торжественно открыта на острове Киш».

«Поскольку в этой выставке приняли участие специализированные и технические компании, им была предоставлена подходящая возможность обменяться информацией, техническими ноу-хау и поделиться своим опытом по соответствующим вопросам», — подчеркнул он.

Он указал на значительный рост сталелитейной промышленности страны и сообщил:

«Сырое сырье, необходимое для производства стали, было также добавлено в цепочку добавленной стоимости, и этот вопрос можно рассматривать как сильная сторона в данном направлении».