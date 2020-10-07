Киев, , 03:37 — REGNUM В реестре крупных налогоплательщиков Украины в 2021 году останется только 1,375 тыс. предприятий — на 254 меньше, чем в текущем году, сообщили 6 октября в украинской налоговой службе на странице в Facebook.

«Госналоговая служба утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год. В него вошли 1,375 тыс. субъектов хозяйствования», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что сокращение связано с изменением критериев отнесения компаний к категории крупных налогоплательщиков в соответствии с украинским законодательством.

Добавим, с 2021 года к категории «крупных» на Украине относят налогоплательщиков, которые уплачивают в бюджет свыше €1,5 млн (примерно 130 млн рублей) в год.

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