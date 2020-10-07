Казань, 7 октября 2020, 03:30 — REGNUM Арбитраж Татарии завершил рассмотрение иска крупного российского производителя сахара — АО «Заинский сахар», который пытался оспорить доначисление налога на сумму свыше 161 млн рублей и штрафа на сумму около 67 млн рублей. Судья часть претензий оставил без рассмотрения, а в части отказал. Вердикт, который фактически обязывает завод выплатить более 228 млн рублей, ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
Одновременно с этим были отменены обеспечительные меры, приостанавливающие действие решения налогового органа.
Обжалуя требование на сумму более 228,538 млн рублей, завод, который только в Татарии обеспечивает порядка 50% потребностей рынка, ссылался на то, что выплата «существенно затруднит ведение текущей деятельности».
Ходатайствуя об обеспечительных мерах, предприятие просило учесть сезонный характер работы и возможный срыв контрактов, а также то, что у него есть обязательства по оплате труда перед 650 работниками. Ссылался представитель предприятия и на «текущую ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса».
Напомним, завод входит в группу «Агросила». Его мощность переработки составляет 8 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.