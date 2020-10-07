Элиста, , 03:03 — REGNUM К министерству здравоохранения Калмыкии с претензиями на крупную сумму обратился один из поставщиков фармацевтической продукции — ростовское ЗАО «Фармацевт». Исковое заявление арбитраж региона пока не принял и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Претензии поступили в суд 6 октября 2020 года. Сумма иска — 16 492 057,44 рубля.

Компания-истец создана в октябре 1996 года. Учредителем выступал Павел Прибылов. Директор актива с 2016 года — Игорь Радченко. Компания специализируется на оптовой торговле профильной продукцией.

По открытым данным, «Фармацевт» был поставщиком более чем по 27,6 тыс. госконтрактам на сумму более 22 млрд рублей. Среди крупных заказчиков — минздрав Ростовской области, с которым подписаны почти 500 госконтрактов.