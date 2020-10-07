Москва, , 02:48 — REGNUM Арбитраж Москвы получил крупный финансовый иск от «Газпромбанка» к компании, которая занимается обработкой металлов — ООО «Термишин Рус». Претензии на более чем 1,5 млрд рублей пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск подан в конце сентября 2020 года. Сумма претензий — 1 500 634 547,52 рубля. Третьим лицом проходит, которого ранее связывали с ООО.

Подробности спора пока неизвестны.

Компания-ответчик была учреждена в марте 2014 года для обработки металлов. Общество прописано в деревне Солослово Одинцовского района Подмосковья. Уставный капитал юрлица превышает 36,495 млрд рублей. С 2017 года оно полностью принадлежит кипрской фирме NIVELIUS LTD. Директор — Сергей Новоселов.

В активе «Термишин Рус» — 100% долей в четырёх компаниях Калужской и Московской областей.