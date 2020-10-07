Пекин, , 02:44 — REGNUM Сектор автомобильного производства Китая значительно оздоровился за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Прибыль сектора автомобильного производства в Китае выросла на 1,5% в годовом исчислении до 308,48 млрд юаней (около $45,3 млрд) в период с января по август текущего года против 5,9% падения в период с января по июль, сообщили в Китайской ассоциации автомобильных производителей со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Прибыль сектора составила 8,3% от общего объема прибыли всех промышленных компаний с годовым оборотом более 20 млн юаней. Бизнес-выручка сектора достигла 4,79 трлн юаней, что на 1,8% ниже в годовом исчислении, однако на 2,6 процентных пункта лучше, чем в период с января по июль.

Отметим, что автомобильный рынок Китая существенно пострадал от эпидемии нового коронавируса, однако начал путь к восстановлению с апреля текущего года благодаря высвобождению отложенного спроса и стимулирующей политике властей страны.