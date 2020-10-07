Загреб, , 02:18 — REGNUM Председатель партии демократов Хорватии Мирандо Мрсич на пресс-конференции 6 октября призвал правительство и премьер-министра страны Андрея Пленковича снизить коэффициенты заработной платы государственных чиновников, министров, депутатов, мэров и глав муниципалитетов, поскольку, по его словам, сокращение подоходного налога никак не отразится на их заработной плате. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Эта мера сэкономит деньги для хорватских граждан, зарплаты которых будут увеличены благодаря этому», — заявил Мршич.

Он отметил, что снижение подоходного налога является «еще одним примером бессмысленного разбрасывания денег хорватских граждан».

По этой причине он также призвал правительство увеличить минимальную заработную плату для всех работников в Хорватии, чтобы уменьшить социальную пропасть между минимальными и максимальными зарплатами.