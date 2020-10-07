Пекин, , 01:43 — REGNUM Общее количество маркированной органической продукции, производимых в Китае за 2019 года достигло 2,12 млрд единиц товаров, что говорит о существенном росте относительно предыдущего года, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

В 2019 году около 809 800 тонн маркированных органических продуктов на общую сумму 67,82 млрд юаней (около $10,03 млрд), сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

С 2015 по 2019 годы количество сертификатов на органическую продукцию, выпущенных в Китае, росло в среднем на 13,76% в год. В докладе также отмечается, что самым часто покупаемой категорией органических товаров являются овощи, фрукты, зерно и молочная продукция.

В то же самое время, платформы электронной коммерции и супермаркеты стали ключевыми каналами приобретения органической продукции клиентами.