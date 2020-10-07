Загреб, , 01:44 — REGNUM В профсюзе владельцев точек общественного питания Хорватии 6 октября заявили, что 8 октября будут проведены забастовки с призывами о финансовой помощи в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Они также объявили, что кафе в Загребе будут закрыты в течение часа. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list

«До 80% рестораторов Хорватии в предстоящий период будут вынуждены расторгнуть контракт с некоторыми своими сотрудниками. В четверг 8 октября мы закрываем рестораны на час, чтобы этим тихим протестом указать, что время для спасения экономики истекает. От ответственных учреждений нашего государства мы не требуем безвозмездной помощи. Нам скорее необходим свободный и льготный доступ к кредитам для сохранения ликвидности, а также субсидии и налоговые льготы для консолидации бизнеса и сохранения нашего самого ценного ресурса — сотрудников», — говорится в сообщении профсоюзов.

Это продолжение акции протеста Национальной ассоциации общественного питания, которая проходила по всей стране в последние недели.