Москва, , 07:20 — REGNUM Трек BioMedTech «Московского акселератора» позволил столичным стартапам в области медицины, фармацевтики и биотехнологий привлечь инвестиций и заказов на десятки миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

BioMedTech проводился в период с июля по сентябрь 2020 года. За это время для участия в нём поступило более 380 заявок, но отбор прошли только 30 команд. Помимо занятий, для них организовали около 300 консультаций и встреч с отраслевыми специалистами, а также более 50 презентационных сессий с потенциальными заказчиками и инвесторами.

Благодаря участию в программе стартапы смогли реализовать 20 пилотных проектов, а также привлечь более 50 миллионов рублей инвестиций и заключить контрактов на сумму свыше 12,5 миллиона рублей.

«Эта программа призвана помочь наукоемким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы. Вместе с наставниками участники настраивают бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от компаний-лидеров. Больше 50 миллионов рублей инвестиций и 12,5 миллиона рублей заказов — хороший стартовый результат», — сказала Сергунина.

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