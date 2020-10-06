Рим, , 21:02 — REGNUM В ближайшие четыре года в экономике Италии появится 1,6 миллиона «зеленых» рабочих мест, с таким прогнозом выступили во вторник, 6 октября, эксперты исследовательского института Censis и бизнес-ассоциации Confcooperative.

«Зелеными» будут 6 из 10 создаваемых новых рабочих мест, полагают эксперты.

Правительство Италии ранее заявило о намерении совершить «зеленый» поворот в развитии экономики страны, именно на это потратить большую часть средств из «коронавирусных» фондов ЕС. Министры полагают, что ставка на экологичность — единственный шанс выйти из замкнутого круга низкого роста ВВП и высокого (140−150% ВВП) уровня госдолга.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.