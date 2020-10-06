Милан, Италия, , 20:34 — REGNUM ВВП Италии сможет вернуться к уровню до эпидемии (то есть к показателям 2019 года) уже в 2022 году, заявил во вторник, 6 октября, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

В третьем квартале 2020 год ВВП перейдет к росту, в дальнейшем этот процесс продолжится, уверен министр, в 2021 году рост может составить около 6%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.

По данным на 6 октября, в Италии умерли 36 030 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 28 (днем ранее — на 16). Выздоровели 234 099 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1418 (днем ранее — на 767). Число подтвержденных носителей выросло на 2677 (днем ранее — на 2257). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 330 263.

В настоящее время заражены 60 134 человека — на 1231 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.