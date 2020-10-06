Москва, , 19:44 — REGNUM В России в сентябре 2020 года среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар, подсолнечное масло, рыба и икра, в то же время значительно снизились цены на плодоовощную продукцию. Об этом сообщает 6 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, за месяц сахар-песок стал дороже в среднем на 8%, подсолнечное масло — на 3%, отечественная икра лососевых рыб — на 2,4%, неразделанная мороженая рыба — на 1,2%, сосиски, сардельки, мясокопчёности, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, кетчуп, овощные консервы, печенье, кофе молотый и в зернах, фруктовые соки, сухие супы в пакетах — на 0,6−1%.

В то же время отмечается, что значительное влияние на динамику цен в сентябре оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, морковь стала дешевле на 16,2%, картофель — на 14,1%, яблоки — на 13,7%, белокочанная капуста — на 11,7%, виноград — на 10,6%, лук — на 10,4%, свёкла — на 6,2%. Вместе с тем отмечен рост цен на помидоры — на 5,7%, огурцы — на 1,8%, бананы — на 1%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели пшено — на 1,2%, мясо кур — на 1,1%, мороженые кальмары и рис — на 0,8%, какао — на 0,6%, мясо индейки — на 0,5%, свинина — на 0,4%, разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород) — на 0,3%.

Напомним, ране сегодня Росстат сообщил, что в сентябре в России впервые за год зафиксирована месячная дефляция на уровне 0,1%.

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