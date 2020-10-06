Челябинск, 6 октября 2020, 19:35 — REGNUM В Челябинской области муниципалитеты получат дополнительно 500 млн рублей. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.
В первую очередь такую поддержку обещают тем территориям, которые могут недополучить доходы. Дотация предназначена на финансирование первоочередных расходов муниципалитетов.
Уже известно, что дополнительные средства получат 12 городских округов, а также 19 районов. В частности, деньги направят в Чебаркуль, Миасс, Озёрск, Снежинск, Ашу, Троицк и т.д.