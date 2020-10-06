Берёзовский район, Югра, , 19:31 — REGNUM В отдалённом Берёзовском районе Югры, где немало труднодоступных поселений, были выявлены факты завышения цен на продовольствие в торговых точках. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Прокурорская проверка выявила нарушения при ценообразовании на продовольствие на территориях с ограниченными сроками ввоза, в том числе при реализации гречки и пшена. При продаже круп, овощей, молочной продукции наценка достигала 77% при максимально допустимом уровне в 45%.

По итогам проверок в отношении двух предпринимателей вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»).