Москва, , 19:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему именно сейчас принято решение запретить экспорт леса-«кругляка».

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

"По поводу леса, «кругляка» — кто-то из коллег спрашивал, почему раньше не запретили. Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет. Но вопрос в чем? Чистка леса, санитарные рубки леса сразу в качестве аргумента идут, сохранение рабочих мест и так далее: тысяча причин. Но я исхожу из того, что вообще в лесном комплексе те, кто занимается этим и занимается на протяжении многих лет, уже имеют достаточно средств, чтобы заниматься переработкой. Или, во всяком случае, имеют возможности для привлечения кредитных ресурсов», — заявил Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Именно поэтому глава государства считает, что «дальше невозможно больше терпеть особенно хищническую вырубку леса».

«Если ничего не делать в этом направлении — у нас вообще (мы самая богатая лесом страна) не останется ничего. А рубят-то где? Рубят где инфраструктура есть (это, пожалуйста, та же самая Карелия, Центральная Россия), или там, где легче вывезти за рубеж (например, на Дальнем Востоке)», — указал он.