Москва, , 19:22 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить мост с Сахалина в Японию.

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"Вот такая экономическая проблема. На Сахалин мост. Все-таки, если можно, ускорить и планирование, и строительство, потому что это важно. А потом с Сахалина в Японию. Мы не будем никогда им Курильские острова отдавать, а вот если мы соединим Токио — Сахалин — Москва — Лондон, без пересадки пойдут поезда, все японцы будут счастливы», — заявил Жириновский в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.

Вместе с тем Путин указал на важность проекта, однако отметил его дороговизну. По словам главы государства, мост на Сахалин — «дорогая история» не только с точки зрения строительства самого объекта.