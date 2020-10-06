Чебоксары, , 19:15 — REGNUM К 1 ноября в Чувашии должны быть завершены работы по планировке территории, где пройдёт скоростная федеральная трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления по технической политике государственной компании «Российские автомобильные дороги» Алексей Борисов на встрече с главой Чувашии Олегом Николаевым 6 октября.

Эта скоростная автомобильная дорога является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность объекта по Чувашии составит более 98 км, участок должен быть построен к весне 2024 года. Дорога пройдёт по территории Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского, Янтиковского районов республики.

«Уже сформирована дирекция, которая будет заниматься данным проектом. Сейчас формируются документы по планировке территории. Мы уже на финишной прямой. К 1 ноября должны закончить эту процедуру», — добавил он.

Основной подрядчик, который будет работать на территории региона, — АО «ДСК «АВТОБАН». АО «Союздорпроект» разработало проект межевания и планировки территории объекта, согласованный всеми заинтересованными органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Чувашии.

В ходе совещания также обсуждались вопросы, связанные с прохождением магистрали по землям лесного фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая протяжённость трассы составит 729 км, она пройдёт по пяти регионам России. На строительство трассы М-12 Москва — Казань было выделено 650 млрд рублей. Трасса позволит значительно сократить время поездки из российской столицы в Казань: вместо 10 часов оно будет составлять всего 6,5.

I. (0−80 км; Московская и Владимирская области) — 53,378 млрд руб.

II. (80−116 км; Владимирская область) — 21,206 млрд руб.

III. (116−224 км; Владимирская область) — 59,551 млрд руб.

IV. (224−347 км; Владимирская и Нижегородская области) — 79,775 млрд руб.

V. (347−454 км; Нижегородская область) — 58,267 млрд руб.

VI. (454−586 км; Нижегородская область, Чувашия) — 69,290 млрд руб.

VII. (586−663 км; Чувашия, Татария) — 42,669 млрд руб.

VIII. (663−729 км; по Татарии, с мостом через Волгу) — 123,202 млрд руб.

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