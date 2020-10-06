Москва, , 19:14 — REGNUM Потребительские цены в России в сентябре 2020 года снизились в среднем на 0,07%, а в годовом выражении — выросли на 3,67%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала текущего года, согласно оценке ведомства, составила 2,88%.

По данным Росстата, снижение потребительских цен на 0,2% и более в сентябре наблюдалось в 27 субъектах Федерации. Наиболее значительное снижение произошло в Забайкальском крае — на 0,6%, что связывается со снижением тарифов на услуги пассажирского транспорта в регионе.

Одновременно с этим в 12 субъектах Федерации зафиксирован рост потребительских цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Кемеровской области — на 0,7%, в связи с ростом цен на коммунальные услуги.

В Москве цены за месяц снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

Следует отметить, что Росстат фиксирует месячную дефляцию в стране впервые с сентября 2019 года. В августе ведомством зафиксировало нулевую инфляцию, в июле — на уровне 0,4%, в июне — 0,2%.

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