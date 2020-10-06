Москва, , 18:54 — REGNUM Если в РФ снова введут карантин, как весной 2020 года, то, скорее всего, власти РФ пролонгируют те меры поддержки, которые были введены раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«Если ситуация повторится, скорее всего, будут пролонгированы уже существующие меры поддержки от государства по субсидиям и кредитованию для бизнеса, по оформлению нуждающихся на биржи труда, а также предложения общественных работ. Возможно, появятся и новые меры поддержки, — сказал Порочкин. — Говорить о каких-то рычагах [с помощью которых власти РФ могли бы защитить граждан от массовых увольнений] очень сложно. Кроме горячей линии Роструда, куда можно отправить жалобу о нарушениях по ТК в связи с коронавирусом».

Как пояснил Порочкин, на данный момент точно назвать масштабы роста безработицы в РФ в случае введения второго карантина нереально.

«Кто не смог адаптироваться к изменившимся условиям, увы, уже ушли с рынка, и вторая волна может быть губительна более чем для половины малых предприятий, наиболее плотно зависящих от повседневного спроса», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Порочкин объяснил, почему белый сектор экономики пострадал от пандемии меньше, чем серый.