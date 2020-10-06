Москва, , 18:52 — REGNUM В России «серый» сектор занятости пострадал намного сильнее «белого». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«Еще во время первой волны пандемии многие аналитические компании прогнозировали рост безработицы. Прогноз BCG, например, обещал нам около 10% безработных, но не сразу после окончания периода самоизоляции, а в более длительном промежутке времени, растянутом на ближайшие несколько лет. С учетом складывающейся обстановки это очень похоже на правду, — сказал Порочкин. — С другой стороны, по результатам социологического опроса, проведенного в начале сентября РАНХиГС, большая часть наемных сотрудников и не заметила никаких проблем во время прошедшего кризиса. Как показала практика, государственные, большие и «белые» компании смогли оградить своих сотрудников от внешних проблем».

Как пояснил эксперт, больше всего пострадала «серая» экономика и микропредприятия, так как ни работники, ни работодатели не смогли воспользоваться предложенными мерами государственной поддержки во время пандемии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что безработица в РФ не падает, а продолжает расти.