Москва, 6 октября 2020, 18:52 — REGNUM В России «серый» сектор занятости пострадал намного сильнее «белого». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.
Как пояснил эксперт, больше всего пострадала «серая» экономика и микропредприятия, так как ни работники, ни работодатели не смогли воспользоваться предложенными мерами государственной поддержки во время пандемии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что безработица в РФ не падает, а продолжает расти.