Сургут, Югра, , 18:50 — REGNUM Под Сургутом (ХМАО) тлеет полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт».

Активисты с квадрокоптера сняли несколько дымовых точек. Одной из основных причин тления является нарушение технологии размещения отходов, предполагающей пересыпку мусора инертными материалами, отмечают экоактивисты. Кроме того, на кадрах запечатлено массовое скопление птиц на полигоне. Напомним, что рядом со свалкой находится аэропорт Сургута, и в затяжных судебных процессах было отвоёвана рекультивация этого опасного во всех смыслах объекта.

«Ещё в 2017 году рекультивацию полигона перенесли, определив срок до конца 2020 года. Однако за эти годы к рекультивации так и не преступили, полигон продолжает эксплуатироваться, а работы по рекультивации находится только в стадии публичных обсуждений проекта», — отметил председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Руководство эксплуатирующего полигон предприятия СКЦ «Природа» сообщило «СургутинформТВ», что дым с полигона не так уж активно влияет на воздух в Сургуте — превышений допустимых норм нет. А проект рекультивации должен быть готов к февралю 2021 года.

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