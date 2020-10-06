Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «смешанном настроении» 6 октября, на следующий день после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

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К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 92,60 пункта (0,33%), до 28 241,24 пункта, индекс S&P 500 «условно» вырос на 0,06 пункта, до 3408,68 пункта, индекс Nasdaq упал на 13,75 пункта (0,12%), до 11 318,73 пункта.

Отметим, фондовый рынок США успел «отыграть» выздоровление Трампа от COVID-19 и его намерение вернуться в Белый дом ещё в ходе торгов 5 октября.

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