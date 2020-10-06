Тюмень, , 17:56 — REGNUM В Тюменской области мусорный полигон твёрдых бытовых отходов Заводоуковска несёт серьёзную угрозу окружающей среде. Об этом заявили активисты межрегиональной общественной организации «Зелёный фронт».

Как утверждают экоактивисты, полигон ТБО в Заводоуковске не пересыпается грунтом по всей площади, на нём не используются сетчатые ограждения для улавливания разлетающихся фракций мусора.

«В низине на одном из участков полигона скапливается зловонная жижа, аккумулирующая загрязняющие вещества. Стоками неизвестного происхождения и состава залит ближайший земельный участок с юго-восточной стороны от полигона», — сообщают активисты «Зелёного фронта».

Ранее «Зелёный фронт» выявил в Тюменской области и сообщил в природоохранные ведомства о нарушениях при размещении отходов на полигонах ТБО в Исетском, Тюменском и Ялуторовском районах.