Москва, 6 октября 2020, 17:53 — REGNUM Россия не может себе позволить увеличения налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал доводы министра финансов РФ Антона Силуанова, который ждет дополнительных поступлений в бюджет вследствие налоговых изменений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против повышения налогов в России выступил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
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