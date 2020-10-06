Москва, , 17:53 — REGNUM Россия не может себе позволить увеличения налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал доводы министра финансов РФ Антона Силуанова, который ждет дополнительных поступлений в бюджет вследствие налоговых изменений.

«То, что Россия не может себе позволить увеличение налогов, это совершенно очевидная вещь, — констатировал Зубец. — И мы не можем увеличивать налоговое давление на бизнес, так как после этого собираемость налогов будет падать. Россия — страна небогатая, и возможностей для развития бизнеса не так много. И любое дополнительное налоговое давление просто приведет к тому, что бизнес начнет уходить в тень и прятать доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против повышения налогов в России выступил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

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