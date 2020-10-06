Женева, Швейцария, , 17:31 — REGNUM Всемирная торговая организация (ВТО) изменила прогноз падения мировой торговли в 2020 году, 6 октября сообщает агентство Reuters.

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Согласно заявлению ВТО, по итогам 2020 года объем мировой торговли сократится на 9,2% по итогам года. В 2021 году ожидается его увеличение на 7,2%.

В апреле ВТО прогнозировала падение объема мировой торговли в 2020 году на 13−32% из-за глобальной эпидемии коронавируса.

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