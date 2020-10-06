Москва, , 17:25 — REGNUM Если для решения экономических проблем РФ будет открыта «кубышка» ФНБ, то стратегических последствий для экономики страны это иметь не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

«Открытие кубышки ФНБ стратегических последствий не имеет. Проблемы как были, так и остаются. С 2014 года снижаются реальные доходы на душу населения. Все инвесторы находящиеся в здравом уме просто взяли и разбежались, — сказал Солодков. — У нас проблема в том, что экономика катастрофически отстает. И с точки зрения инноваций, и с точки зрения производительности труда и с точки зрения инвестиций в эту экономику. Мы инвестируем в дорогу, которая стоит столько же, сколько программа высадки на Луну. Это же не есть эффективная инвестиция!».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков жестко раскритиковал власти РФ за повышение налогов.

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