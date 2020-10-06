Москва, 6 октября 2020, 17:25 — REGNUM Если для решения экономических проблем РФ будет открыта «кубышка» ФНБ, то стратегических последствий для экономики страны это иметь не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков жестко раскритиковал власти РФ за повышение налогов.
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