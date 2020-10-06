Москва, , 17:23 — REGNUM Самое дурное, что можно придумать в период кризиса, который сейчас переживает РФ, это поднимать налоги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал полемику главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который считает, что повышать в РФ налоги — это несвоевременная мера, с министром финансов РФ Антоном Силуановым, по мнению которого налоговые изменения могут стимулировать развитие отдельных отраслей экономики.

«Самое дурное, что можно придумать в период кризиса (в котором мы, безусловно, находимся), это поднимать налоги, — сказал Солодков. — Тем самым ставится крест на экономическом росте и на экономическом развитии. Проблемы бюджета можно было бы решить и без повышения налогов. А путь повышения налогов закрывает нам будущее. Альтернатив [увеличению налогового бремени] есть несколько. Первое, надо просто включить голову и подумать, почему в стране сложился такой инвестиционный климат. Почему к нам не идет иностранный капитал, что ему мешает? Почему российские бизнесмены предпочитают держать деньги в офшорах, а не инвестировать их, почему такой небольшой удельный вес малого и среднего бизнеса?»

Но на эти вопросы, как полагает Солодков, правительство РФ, скорее всего, отвечать не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что предлагаемые Министерством финансов изменения в налоговом поле вызывают ряд вопросов и сомнений.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин РФ призвали не дестабилизировать экономику новыми налогами

Читайте развитие сюжета: «Разбежались все инвесторы»: экономист оценил работу правительства РФ