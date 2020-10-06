Москва, 6 октября 2020, 17:23 — REGNUM Самое дурное, что можно придумать в период кризиса, который сейчас переживает РФ, это поднимать налоги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал полемику главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который считает, что повышать в РФ налоги — это несвоевременная мера, с министром финансов РФ Антоном Силуановым, по мнению которого налоговые изменения могут стимулировать развитие отдельных отраслей экономики.
Но на эти вопросы, как полагает Солодков, правительство РФ, скорее всего, отвечать не будет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что предлагаемые Министерством финансов изменения в налоговом поле вызывают ряд вопросов и сомнений.
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