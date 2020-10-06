Москва, , 17:15 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 7 октября предложит два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 234 с датой погашения 16 июля 2025 года в объём 30 млрд рублей по номинальной стоимости.

Также ведомство намерено разместить ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 013 с погашением 18 сентября 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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