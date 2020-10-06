Грозный, , 16:58 — REGNUM Минэкономразвития РФ сообщило о курортах Кавказа, увеличивших показатели посещения туристов в сентябре. Так, наибольший рост показал курорт «Ведучи» в Чечне, который посетило на 73% больше гостей, чем в сентябре 2019 года.

Туркомплекс «Архыз» в Карачаево-Черкесии добавил к своим прошлогодним показателям 72%, а вот в Кабардино-Балкарии рост турпотока составил всего лишь 12%, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В первый месяц осени туристы выбирали такие виды развлечений, как турпоходы с гидами, экскурсии на лошадях и автомобилях.

«На маршрутах находилось до восьми групп одновременно, и спрос на эту услугу в начале осени был очень высок и до сих пор сохраняется», — отметил генеральный директор управляющей компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

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