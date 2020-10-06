Ханты-Мансийск, , 16:33 — REGNUM В Югре с апреля по сентябрь резко выросло количество зарегистрированных безработных: с 4,2 тыс. человек до 29,7 тыс. человек. Об этом сообщают «Новости Югры».

Число незанятых трудовой деятельностью в ХМАО с марта по октябрь выросло, по данным регионального департамента труда и занятости, с 6,5 тыс. человек до 34,6 тысяч.

Экономическую столицу Югры, Сургут, также коснулись потрясения на рынке труда. В начале года в местной службе занятости были зарегистрированы 300 человек, к октябрю — более 8 тысяч безработных. и ситуация на рынке труда остаётся напряжённой.

Директор Центра занятости населения по Сургуту и Сургутскому району Ирина Мочалова сообщила изданию, что даже кризис 2008 года не характеризовался подобным ростом безработицы.

«Отмечу, что большой рост обратившихся в Центр занятости населения связан с мерами поддержки, которое государство назначило на период пандемии», — сообщила Ирина Мочалова.