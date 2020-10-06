Москва, 6 октября 2020, 16:29 — REGNUM Минус существующей в России методики оценки МРОТ и прожиточного минимума заключается в их слишком частом пересмотре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который сказал, что величины МРОТ и прожиточного минимума «будут разорваны».
Кроме того, Ордов обратил внимание на то, что в период кризиса «мы смогли со всей очевидностью оценить приоритеты правительства РФ между прямой помощью гражданам, потерявшим доход, и сбалансированностью госфинансов».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что в РФ может усугубиться феномен «работающих бедных».
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