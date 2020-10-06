Москва, , 16:29 — REGNUM Минус существующей в России методики оценки МРОТ и прожиточного минимума заключается в их слишком частом пересмотре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который сказал, что величины МРОТ и прожиточного минимума «будут разорваны».

«Единственное положительное, что я вижу, это разделение МРОТ и прожиточного минимума, — сказал Ордов. — Привязать их [друг к другу] было экономически недальновидно, но на определенном этапе это принесло пользу. Минусы существующей методики оценки МРОТ и прожиточного минимума заключаются в их слишком частом пересмотре и слабой связанности с наблюдаемым и желаемым уровнем дохода большинства жителей России».

Кроме того, Ордов обратил внимание на то, что в период кризиса «мы смогли со всей очевидностью оценить приоритеты правительства РФ между прямой помощью гражданам, потерявшим доход, и сбалансированностью госфинансов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что в РФ может усугубиться феномен «работающих бедных».

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