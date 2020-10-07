Москва, , 05:19 — REGNUM Изменение формулировок целей, поставленных в майских указах президента России Владимира Путина в 2018 году, что это — «провал» или адекватная мера реагирования на изменившуюся ситуацию? Об ответе на этот вопрос рассуждал обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следует учесть, что условия, особенно состояние мировой экономики, за последние два года изменились кардинально. Как иначе можно назвать те 6 трлн. долл., которые были закачаны в американскую экономику «из ничего», простым решением «количественно смягчить» ситуацию. Евросоюз на этом фоне, с его 1,25 трлн. евро, выпущенными в экономику по тому же принципу тоже не добавляет стабильности.

Так что цели развития России надо было как минимум отвязать от ВВП, того показателя, который становится почти произвольным в нынешней ситуации. Какие еще изменения заставляют сформулировать российскую стратегию с большей привязкой к внутренним изменениям, чем к внешним сравнениям?

Читайте статью Александра Запольскиса «Судьба «новых майских указов» после 75-й сессии Генассамблеи ООН».