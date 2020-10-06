Москва, , 16:05 — REGNUM Количество бедных в России меняется от квартала к кварталу из-за пересмотра величины прожиточного минимума и дополнительных выплат населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. ПлехановаОльга Лебединская. Так она прокомментировала слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который посетовал на то, что в 61 субъекте РФ занижен прожиточный минимум.

Как пояснила Лебединская, Минтруд не использует внутригодовые значения для определения порога бедности и расчета выплат: для этого используется среднегодовое значение прожиточного минимума. А избежать колебаний размера прожиточного минимума между кварталами внутри года невозможно из-за экономических изменений. По словам экономиста, методика само по себе построена таким образом, что учитывает сезонную составляющую.

«Таким образом, количество бедных в России меняется от квартала к кварталу из-за пересмотра величины прожиточного минимума и дополнительных выплат населению, — пояснила она. — Соблазн занизить прожиточный минимум у регионов был всегда. Одна из причин — необходимость выплаты страховой пенсии малоимущим пенсионерам, а заниженный показатель позволяет сэкономить значительные бюджетные средства», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин высказал опасения по поводу того, что власти РФ будут манипулировать статистикой при определении величины прожиточного минимума.

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