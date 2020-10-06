Белово, Кемеровская область, , 16:04 — REGNUM Кемеровская область получит более 417 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей в Белове. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Только в 2020 году область получит субсидию в размере 417,1 млн рублей. Средства пойдут на строительство тепловой сети и реконструкцию участков магистрального водовода в Белове и Беловском районе. Проект продолжат в 2021 и 2022 годах.

Отметим, что Белово вошёл в пятерку городов России, которые правительство РФ отобрало для реализации разработанной в Минстрое программы «60+». В настоящее время изношенность системы жилищно-коммунального хозяйства города составляет более чем на 60%.