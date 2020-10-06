Москва, , 15:59 — REGNUM Рубль 6 октября продолжает двигаться по обозначенной ранее траектории — в сторону ослабления в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется днем по 78,24 руб. и может задержаться в диапазоне 77,75−79,00 руб. Евро стоит 92,24 руб. и продолжает подтверждать прочность границ коридора 91−93 руб.

Нефть днем в плюсе. Баррель Brent стоит $41,70, его среднесрочные рамки колебаний отчетливо видны: $38−45.

Сегодняшний прирост, безусловно, позитивен, но сам сектор сырья все так же выглядит нервозным и может преподнести сюрпризы в любой момент.

Стоит отметить, что ввиду сохранения глобальных рисков и очень большой вероятности введения вслед за Москвой по регионам определенных ограничительных мер у рубля очень мало или даже практически нет фундаментальных поводов для укрепления», — считает эксперт.

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