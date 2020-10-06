Нижний Новгород, , 15:58 — REGNUM Власти Нижнего Новгорода планируют снести 2647 незаконно построенных объектов до конца 2020 года. Об этом сообщил департамент благоустройства нижегородской мэрии.

В этот список попали 1950 сараев и 697 гаражей, построенных без каких-либо разрешительных документов.

Больше всего незаконных самостроев будет ликвидировано в Советском районе — 782 сарая, в Приокском районе — 600 сараев и в Ленинском районе — 256 гаражей и 354 сарая.

Также под снос попадут 146 гаражей и 145 сараев — в Нижегородском районе и 100 сараев и 65 гаражей — в Автозаводском районе.

Отмечается, что руководят демонтажем нелегальных объектов недвижимости администрации районов Нижнего Новгорода, которые осуществляют его в рамках действующих муниципальных контрактов.