Москва, , 15:57 — REGNUM В настоящее время данные Росстата не вызывают особого доверия, и поэтому есть опасения, что при определении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума власти страны будут манипулировать статистикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, который сказал, что минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, при новой методике расчета.

«Поскольку предполагается перейти к статистическому методу определения минимальной зарплаты и прожиточного минимума, то да, действительно, МРОТ получится несколько выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, — сказал Кудюкин. — У нас прожиточный минимум определяется для трех групп — для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей. И тут встает вопрос — как считать прожиточный минимум? Либо придется вводить какие-то коэффициенты, либо перейти к единому прожиточному минимуму».

При этом Кудюкин отметил, что в РФ по ряду причину величина МРОТ все равно будет отставать от реальных потребностей населения.

«И эта проблема не решается переходом на статистический метод определения МРОТ, — сказал эксперт. — И, кроме того, нет у нас особого доверия к данным Росстата. И правительство может в достаточно широких пределах манипулировать этими цифрами и притормаживать рост МРОТ, если вдруг посчитает, что это необходимо исходя из каких-то макроэкономических соображений».

Точно так же, как пояснил Кудюкин, в РФ манипулируют размером прожиточного минимума.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что власти РФ должны не просто повышать минимальный размер оплаты труда, а создавать новые рабочие места и не отдавать эту сферу на откуп свободным рыночным отношениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ призвали не ограничиваться повышением МРОТ