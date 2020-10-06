Москва, 6 октября 2020, 15:57 — REGNUM В настоящее время данные Росстата не вызывают особого доверия, и поэтому есть опасения, что при определении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума власти страны будут манипулировать статистикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, который сказал, что минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, при новой методике расчета.
При этом Кудюкин отметил, что в РФ по ряду причину величина МРОТ все равно будет отставать от реальных потребностей населения.
Точно так же, как пояснил Кудюкин, в РФ манипулируют размером прожиточного минимума.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что власти РФ должны не просто повышать минимальный размер оплаты труда, а создавать новые рабочие места и не отдавать эту сферу на откуп свободным рыночным отношениям.
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