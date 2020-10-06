Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM Связанные с эпидемией коронавируса меры безопасности не должны повлиять на старт второго этапа программы по частичному возврату средств за путешествия по России. Об этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила 6 октября на пресс-конференции ТАСС в Санкт-Петербурге.

«Мы рассчитываем, что нет [не повлияет], будем следить за ситуацией, оперативно реагировать», — сказала Догузова.

Программа туристического кешбэка остаётся в силе, она работает, Ростуризм и туристическая отрасль взаимодействуют в режиме «24 на 7». Программа, которая делает путешествия более доступными, должна стартовать 15 октября, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде российских регионов из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь вводятся санитарные требования.

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