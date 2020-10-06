Подгорица, , 15:51 — REGNUM В Черногории начинают подводить итоги более чем скромного летнего сезона.

Несмотря на пандемию, иностранные гости прибыли из более чем 60 стран

В августе 2020 в гостиницах и других формах коллективного проживания остановились 60,3 тысяч зарегистрированных туристов, было зарегистрировано 280 тысяч ночевок. В августе 2029 года было 221 тысяча туристов и 1,05 миллиона ночевок, то есть количество туристов снизилось на 72,7 процента, а количество ночевок — на 73,2 процента.

Большинство туристов было из Боснии и Герцеговины — 11,2 тысячи, или 28 процентов от общего числа, за ними следуют Сербия с 6200 туристов, Украина — 5100, Косово — 2600, Белоруссия — 2000, Россия — 1100 туристов.

Наибольшее падение посещений зафиксировали гости из России, которых в прошлом году было 23 тысячи, а сейчас в 20 раз меньше. Сильно упало количество гостей из Польши, которых в прошлом году было 11 000, а сейчас 759, а количество гостей из Великобритании сократилось с 10 000 до 795.