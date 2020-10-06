Уфа, , 15:41 — REGNUM Инвестиционное соглашение по строительству резервной технологической линии, которая позволит уменьшить негативное воздействие на атмосферный воздух производственных установок нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефть», подписали в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соглашение было подписано 6 октября в Уфе в Доме республики главой Башкирии Радием Хабировым и генеральным директором ПАО АНК «Башнефть» Хасаном Татриевым. Согласно подписанному документу «Башнефть» обязуется профинансировать проект строительства резервной технологической линии установки производства элементарной серы в своем филиале «Башнефть-УНПЗ».

После введения объекта в эксплуатацию будет увеличен объём утилизации сероводородсодержащего газа, образующегося на производственных установках филиала в процессе производства высококачественных моторных топлив экологических стандартов Евро-5 и Евро-6 с пониженным содержанием серы и других вредных веществ.

Отмечается, что в результате будет уменьшено негативное воздействие на атмосферный воздух производственных установок этого нефтеперерабатывающего комплекса. К тому же будут созданы дополнительные рабочие места на новом производстве. Завершить строительство технологической линии планируют в мае 2023 года.

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