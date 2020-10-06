Москва, , 15:07 — REGNUM Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставками в декабре выросла на 1,84%, до $42,05 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки WTI в ходе торгов дорожает на 1,77%, до $40,2 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного аналитика «ТелеТрейда» Марка Гойхмана, в начале недели на финансовые рынки возвращается осторожный оптимизм, который угасал в первые дни октября.

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