Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM ГК «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе новый автоцентр Mazda. Об этом сообщает пресс-служба дилера.

Таким образом, теперь в Санкт-Петербурге имеется четыре дилерских автоцентра Mazda. Для «Аларм-Моторс» Mazda стала десятой автомобильной маркой в портфеле.

В новом автоцентре японской марки будет представлена вся модельная линейка Mazda. В том числе: Mazda6, Mazda CX-5, обновленный Mazda CX-9. Клиенты компании смогут протестировать понравившееся автомобили в автосалоне на тест-драйвах.

Новый дилерский центр стал самым большим салоном Mazda в Санкт-Петербурге. Площадь помещения автоцентра равна 1200 кв.м. Около 50% площади двухэтажного здания отведена под демонстрационные модели Mazda и обслуживание клиентов. Также в автоцентре есть 10 постов станции технического обслуживания.

Напомним, в сентябре компания «Ключавто» открыла в Ставрополе новый дилерский центр по продаже машин японской марки Mazda.

Читайте также: В России сертифицирован новый кроссовер Mazda CX-30