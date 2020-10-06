Новосибирск, , 14:37 — REGNUM В Новосибирске ведётся реконструкция здания бывшего кинотеатра «Космос», расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, 27. Здесь разместится Центр хоккейного мастерства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2018 году между мэрией города и Центром хоккейного мастерства было заключено концессионное соглашение. Согласно условиям, концессионер обязался реконструировать здание и создать спортивный комплекс.

Здесь будет оборудована площадка с искусственным льдом, бросковая зона с искусственным льдом, зоны функциональной тренировки, групповых занятий, кроссфита и общей физической подготовки. Центр будет оснащён специализированными хоккейными тренажерами.

Работы ведутся за счёт средств концессионера. Обязательный объём инвестиций составляет 70,7 млн рублей.