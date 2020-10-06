Красноярск, , 14:20 — REGNUM В июне-августе 2020 в Красноярском крае численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 1 448,6 тыс. человек. Это 62,1% от общей численности жителей региона. Как сообщили ИА REGNUM 6 октября в Красноярскстате, в экономике были заняты 1 329,1 тыс. человек. Не имели работы, но активно её искали и классифицировались как безработные 119,4 тыс. человек.

За указанный период уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 57% (в мае-июле — 57,5%). Безработными являлись 8,2% численности рабочей силы (в мае-июле — 7,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области снижается уровень регистрируемой безработицы.

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