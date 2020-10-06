Саранск, 6 октября 2020, 14:14 — REGNUM В Мордовии федеральные выплаты за классное руководство начислены 4041 педагогу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
На эти цели республике выделено 106 млн рублей в текущем году.
Кроме того, учителя республики получают и региональные выплаты.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что республика получит дополнительно 104 млн рублей для стимулирующих выплат медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Выплаты предназначены за особые условия труда, выполнение особо важных работ и дополнительную нагрузку медработников.