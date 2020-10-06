Тюмень, , 14:13 — REGNUM В частном секторе Тюмени ежедневно ликвидируется в среднем до 10 прорывов теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

В настоящее время бригады УСТЭК трудятся в усиленном режиме, работая в две смены и без выходных. В частном секторе многие трубопроводы укладывались в прошлом веке, без соблюдения норм и стандартов.

«Тепловое расширение, которое испытывают трубы, остававшиеся без теплоносителя в течение межотопительного периода, является причиной большинства порывов», — сообщает пресс-служба компании.

Выходом из проблемы ежегодных нескончаемых прорывов заместитель главы Тюмени Павел Перевалов считает замену централизованного отопления на индивидуальное газовое. Собственник частного дома может получить субсидию в размере до 130 тысяч рублей из городского бюджета для перехода на индивидуальное (газовое) отопление.