Москва, 6 октября 2020, 13:55 — REGNUM Предлагаемые Министерством финансов изменения в налоговом поле вызывают ряд вопросов и сомнений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал спор главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина и главы Минфина РФ Антона Силуанова по поводу необходимости налоговых изменений.
Как полагает Чередниченко, в возникшей ситуации целесообразнее задуматься о финансировании бюджета через ФНБ и развитие приватизационного потенциала вкупе с очень точечным и не дестабилизирующим экономику усилением налоговой составляющей.
Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин счел несвоевременными налоговые изменения, запланированные правительством, в то время как Силуанов сказал, что эти изменения могут быть дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики.
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