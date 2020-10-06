Москва, , 13:55 — REGNUM Предлагаемые Министерством финансов изменения в налоговом поле вызывают ряд вопросов и сомнений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал спор главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина и главы Минфина РФ Антона Силуанова по поводу необходимости налоговых изменений.

«Предлагаемые Министерством финансов изменения в налоговом поле вызывают ряд вопросов и сомнений. Более того, такие изменения могут затормозить приток инвестиций, задачу прироста которых никто не отменял. Хотя на фоне текущих кризисных явлений достижение цели в 25% ВВП отодвигается до лучших времен, — сказал Чередниченко. — В то же время некоторые инициативы могут сработать на долгосрочную перспективу. Так, прогрессивный НДФЛ уже в состоянии выполнять свою дифференцирующую функцию, а рост акциза на табак — оказать повлиять на оздоровление нации и, как следствие, увеличить эффективность трудовых ресурсов, что является одной из ключевых составляющих экономического роста».

Как полагает Чередниченко, в возникшей ситуации целесообразнее задуматься о финансировании бюджета через ФНБ и развитие приватизационного потенциала вкупе с очень точечным и не дестабилизирующим экономику усилением налоговой составляющей.

Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин счел несвоевременными налоговые изменения, запланированные правительством, в то время как Силуанов сказал, что эти изменения могут быть дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики.

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