Сеул, , 13:56 — REGNUM В сентябре 2020 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 106,2 пункта, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самые высокие темпы роста показателя за последние шесть месяцев. Известно, что в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 0,3%, в августе — на 0,7%. Базовая инфляция без учета сельскохозяйственной и нефте — продукции составила 0,9%.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства выросла на 13,5%. В частности, стоимость пекинской капусты увеличилась на 67,3%, редьки — на 89,8%, говядины — на 10,6%.

Стоимость промышленных товаров, напротив, сократилась на 0,7% из-за низких цен на нефть. Цены на электричество, воду и газ также упали на 4,1%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.